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Новий світовий рекорд — снайпер СБУ ліквідував окупанта на відстані 3,8 км

19 листопада 2023 13:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Новий світовий рекорд — снайпер СБУ ліквідував окупанта на відстані 3,8 км
Спецпризначенець Служби безпеки України. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Снайперу Служби безпеки України вдалося ліквідувати російського окупанта на відстані 3,8 км. Такий результат є новим світовим рекордом.

Про це пише hromadske з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

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Зазначається, що спецпризначенець СБУ ліквідував окупанта на дистанції 3,8 км з української гвинтівки "Володар Обрію".

"Володар Обрію" — це мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена українською компанією за участю ще двох іноземних — американської Bartlein Barrels та британської ARC Ballistics.

Відомо, що попередній снайперський рекорд встановив у 2017 році канадський військовослужбовець, який вбив бойовика угруповання "Ісламська держава" в Іраку на відстані 3540 метрів.

До цього рекордом вважався постріл британського снайпера Крейга Гаррісона на відстань 2475 метрів.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ ліквідували 1190 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 318 570 військових в Україні.

Також ми писали, що воїни Збройних сил України хоробро б'ють по окупантах та знищують їхню техніку для ведення війни. Неспроможні перемогти українських захисників, російські загарбники не припиняють обстрілів мирних населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури.

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