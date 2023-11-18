Українські воїни не припиняють штурмових дій під Бахмутом — зведення Генштабу

Воїни ЗСУ на бойових позиціях. Фото: Генштаб

Воїни Збройних сил України хоробро б'ють по окупантах та знищують їхню техніку для ведення війни. Неспроможні перемогти українських захисників, російські загарбники не припиняють обстрілів мирних населених пунктів та об'єктів цивільної інфрастурктури.

Про це повідомили у Генштабі.

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Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійському засобу та складу боєприпасів противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Український воїн у лісі. Фото: Генштаб

Удари російських окупантів

Ворог завдав 5 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також в ніч на 18 листопада противником було нанесено авіаційні удари по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед-136/131".

В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 29 з 38 ударних БпЛА.

Український воїн стріляє з РПГ. Фото: Генштаб

Загалом, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, та інша цивільна інфраструктура.

Дезертирство в армії РФ

В районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертирували близько 20 військовослужбовців російських окупаційних військ зі складу 144 окремої мотострілецької бригади зс рф, які самовільно залишили бойові позиції.

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюють зерновий врожай мирних громадян. Так в місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна "влада" намагається баржами вивезти викрадену пшеницю до своїх портів.

Зведенна Генштабу за 18 листопада. Фото: скриншот

Зведенна Генштабу за 18 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, друга зима в Україні пройде у війні. Українські захисники та захисниці продовжать боронити нашу Батьківщину від окупантів. Та з високою ймовірністю, погода в країні впливатиме на перебіг бойових дій. Дощі, сніг, морози ускладнять пересування броньованої техніки, роботу дронів та авіації.