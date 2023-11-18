Украинские воины не прекращают штурмовые действия под Бахмутом — сводка Генштаба

Воины ВСУ на боевых позициях. Фото: Генштаб

Воины Вооруженных сил Украины храбро бьют по оккупантам и уничтожают их технику для ведения войны. Неспособные победить украинских защитников, российские захватчики не прекращают обстрелы мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Генштабе.

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В течение суток произошло 64 боевых столкновения. Авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскому средству и складу боеприпасов противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Украинский воин в лесу. Фото: Генштаб

Удары российских оккупантов

Враг нанес 5 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также в ночь на 18 ноября противником были нанесены авиационные удары по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА типа "Шахед-136/131".

В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 29 из 38 ударных БпЛА.

Украинский воин стреляет из РПГ. Фото: Генштаб

В целом, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Дезертирство в армии РФ

В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск из состава 144 отдельной мотострелковой бригады из РФ, самовольно покинувших боевые позиции.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивают зерновой урожай мирных граждан. Так, в городе Бердянск Запорожской области так называемая российская оккупационная "власть" пытается баржами вывезти похищенную пшеницу в свои порты.

Сводка Генштаба за 18 ноября. Фото: скриншот

Сводка Генштаба за 18 ноября. Фото: скриншот

Напомним, вторая зима на Украине пройдет в войне. Украинские защитники и защитницы продолжат защищать нашу Родину от оккупантов. Но с высокой вероятностью погода в стране будет влиять на ход боевых действий. Дожди, снег, морозы усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.