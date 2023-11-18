Ліквідовані окупанти і знищена техніка — бійці СБУ розповіли про вражаючі результати
Спецпризначенці Служби безпеки України ліквідували ще 184 окупанти. Крім того, було знищено 152 одиниці російської техніки.
Про це розповіли в Службі безпеки України.
Спецпризначенці СБУ розповіли про результати
Наші воїни потужно відпрацювали цей тиждень. І зробили так, щоб ворожі втрати поповнили:
- 184 окупанти
- 13 танків
- 21 ББМ
- 17 артсистем та 1 РСЗВ
- 2 системи ППО
- 23 безпілотники
- 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки
- 67 військових авто
- 6 систем відеоспостереження "Муром"
- 72 укріплення та вогневих позицій
- 4 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами
А ще 155 окупантів і 38 одиниць ворожої техніки спецпризначенці СБУ знищили в координації з артилеристами ЗСУ.
Раніше ми розповідали, що спецпризначенці Служби безпеки України ювелірно знищують російських окупантів під Авдіївкою. Лише за тиждень українські військові знищили майже 200 ворожих піхотинців, 16 танків, 28 ББМ, і не тільки.
Нагадуємо, що бійці спеціального підрозділу Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України "Білий вовк" демонструють нові успіхи в боях проти загарбників. За одну ніч вони знищили 20 ворожих цілей.
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