Ліквідовані окупанти і знищена техніка — бійці СБУ розповіли про вражаючі результати

Російські військові на оперативній зйомці СБУ. Фото: скриншот

Спецпризначенці Служби безпеки України ліквідували ще 184 окупанти. Крім того, було знищено 152 одиниці російської техніки.

Про це розповіли в Службі безпеки України.

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Наші воїни потужно відпрацювали цей тиждень. І зробили так, щоб ворожі втрати поповнили:

184 окупанти

13 танків

21 ББМ

17 артсистем та 1 РСЗВ

2 системи ППО

23 безпілотники

2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки

67 військових авто

6 систем відеоспостереження "Муром"

72 укріплення та вогневих позицій

4 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами

А ще 155 окупантів і 38 одиниць ворожої техніки спецпризначенці СБУ знищили в координації з артилеристами ЗСУ.

Раніше ми розповідали, що спецпризначенці Служби безпеки України ювелірно знищують російських окупантів під Авдіївкою. Лише за тиждень українські військові знищили майже 200 ворожих піхотинців, 16 танків, 28 ББМ, і не тільки.

Нагадуємо, що бійці спеціального підрозділу Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України "Білий вовк" демонструють нові успіхи в боях проти загарбників. За одну ніч вони знищили 20 ворожих цілей.