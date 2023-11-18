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Ліквідовані окупанти і знищена техніка — бійці СБУ розповіли про вражаючі результати

18 листопада 2023 17:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ліквідовані окупанти і знищена техніка — бійці СБУ розповіли про вражаючі результати
Російські військові на оперативній зйомці СБУ. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Спецпризначенці Служби безпеки України ліквідували ще 184 окупанти. Крім того, було знищено 152 одиниці російської техніки.

Про це розповіли в Службі безпеки України.

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Спецпризначенці СБУ розповіли про результати

Наші воїни потужно відпрацювали цей тиждень. І зробили так, щоб ворожі втрати поповнили:

  • 184 окупанти
  • 13 танків
  • 21 ББМ
  • 17 артсистем та 1 РСЗВ
  • 2 системи ППО
  • 23 безпілотники
  • 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки
  • 67 військових авто
  • 6 систем відеоспостереження "Муром"
  • 72 укріплення та вогневих позицій
  • 4 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами

А ще 155 окупантів і 38 одиниць ворожої техніки спецпризначенці СБУ знищили в координації з артилеристами ЗСУ.

Раніше ми розповідали, що спецпризначенці Служби безпеки України ювелірно знищують російських окупантів під Авдіївкою. Лише за тиждень українські військові знищили майже 200 ворожих піхотинців, 16 танків, 28 ББМ, і не тільки.

Нагадуємо, що бійці спеціального підрозділу Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України "Білий вовк" демонструють нові успіхи в боях проти загарбників. За одну ніч вони знищили 20 ворожих цілей.

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