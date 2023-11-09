Спецпризначенці СБУ встановили новий рекорд по знищенню ворожих цілей
Бійці спеціального підрозділу Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України "Білий вовк" демонструють нові успіхи в боях проти загарбників. За одну ніч вони знищили 20 ворожих цілей.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Спецпризначенці СБУ влаштували загарбникам пекло
Українські спецпризначенці влаштували справжнє пекло російським загарбникам. Ними було знищено наступні ворожі об'єкти:
▪️ 8 танків;
▪️ 3 САУ "Мста-С";
▪️ 3 гаубиці "Д-30";
▪️ 1 ББМ;
▪️ 5 укріплень із щонайменше 17 російськими піхотинцями.
Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 29 жовтня дрони СБУ атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, що в Росії. Це підприємство забезпечувало пальним російські війська.
Нагадуємо, що у Києві контррозвідкою СБУ успішно ліквідовано групу агентів ФСБ Росії. Троє членів цієї групи розробляли плани щодо проведення низки вибухів на ключових військових об'єктах України.
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