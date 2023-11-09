Спецпризначенці СБУ встановили новий рекорд по знищенню ворожих цілей

Спецпризначенці СБУ під час виконання бойового завдання. Фото: скриншот

Бійці спеціального підрозділу Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України "Білий вовк" демонструють нові успіхи в боях проти загарбників. За одну ніч вони знищили 20 ворожих цілей.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Спецпризначенці СБУ влаштували загарбникам пекло

Українські спецпризначенці влаштували справжнє пекло російським загарбникам. Ними було знищено наступні ворожі об'єкти:

▪️ 8 танків;

▪️ 3 САУ "Мста-С";

▪️ 3 гаубиці "Д-30";

▪️ 1 ББМ;

▪️ 5 укріплень із щонайменше 17 російськими піхотинцями.

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 29 жовтня дрони СБУ атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, що в Росії. Це підприємство забезпечувало пальним російські війська.

Нагадуємо, що у Києві контррозвідкою СБУ успішно ліквідовано групу агентів ФСБ Росії. Троє членів цієї групи розробляли плани щодо проведення низки вибухів на ключових військових об'єктах України.