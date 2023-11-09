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Спецпризначенці СБУ встановили новий рекорд по знищенню ворожих цілей

9 листопада 2023 17:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Спецпризначенці СБУ встановили новий рекорд по знищенню ворожих цілей
Спецпризначенці СБУ під час виконання бойового завдання. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці спеціального підрозділу Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України "Білий вовк" демонструють нові успіхи в боях проти загарбників. За одну ніч вони знищили 20 ворожих цілей.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Спецпризначенці СБУ влаштували загарбникам пекло

Українські спецпризначенці влаштували справжнє пекло російським загарбникам. Ними було знищено наступні ворожі об'єкти:

▪️ 8 танків;
▪️ 3 САУ "Мста-С";
▪️ 3 гаубиці "Д-30";
▪️ 1 ББМ;
▪️ 5 укріплень із щонайменше 17 російськими піхотинцями.

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 29 жовтня дрони СБУ атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, що в Росії. Це підприємство забезпечувало пальним російські війська.

Нагадуємо, що у Києві контррозвідкою СБУ успішно ліквідовано групу агентів ФСБ Росії. Троє членів цієї групи розробляли плани щодо проведення низки вибухів на ключових військових об'єктах України.

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