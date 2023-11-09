Спецназовцы СБУ установили новый рекорд по уничтожению враждебных целей

Спецназовцы СБУ при выполнении боевого задания. Фото: скриншот

Бойцы специального подразделения Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" демонстрируют новые успехи в боях против захватчиков. За одну ночь они уничтожили 20 вражеских целей.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Спецназовцы СБУ устроили захватчикам ад

Украинские спецназовцы устроили настоящий ад российским захватчикам. Ими были уничтожены следующие вражеские объекты:

▪️ 8 танков;

▪️ 3 САУ "Мста-С";

▪️ 3 гаубицы "Д-30";

▪️ 1 ББМ;

▪️ 5 укреплений с по меньшей мере 17 русскими пехотинцами.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 29 октября дроны СБУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в России. Это предприятие обеспечивало горючим русские войска.

Напоминаем, что в Киеве контрразведкой СБУ успешно ликвидирована группа агентов ФСБ России. Трое членов этой группы разрабатывали планы проведения ряда взрывов на ключевых военных объектах Украины.