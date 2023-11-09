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Спецназовцы СБУ установили новый рекорд по уничтожению враждебных целей

9 ноября 2023 17:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Спецназовцы СБУ установили новый рекорд по уничтожению враждебных целей
Спецназовцы СБУ при выполнении боевого задания. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы специального подразделения Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" демонстрируют новые успехи в боях против захватчиков. За одну ночь они уничтожили 20 вражеских целей.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Спецназовцы СБУ устроили захватчикам ад

Украинские спецназовцы устроили настоящий ад российским захватчикам. Ими были уничтожены следующие вражеские объекты:

▪️ 8 танков;
▪️ 3 САУ "Мста-С";
▪️ 3 гаубицы "Д-30";
▪️ 1 ББМ;
▪️ 5 укреплений с по меньшей мере 17 русскими пехотинцами.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 29 октября дроны СБУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в России. Это предприятие обеспечивало горючим русские войска.

Напоминаем, что в Киеве контрразведкой СБУ успешно ликвидирована группа агентов ФСБ России. Трое членов этой группы разрабатывали планы проведения ряда взрывов на ключевых военных объектах Украины.

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