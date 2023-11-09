Спецназовцы СБУ установили новый рекорд по уничтожению враждебных целей
Бойцы специального подразделения Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" демонстрируют новые успехи в боях против захватчиков. За одну ночь они уничтожили 20 вражеских целей.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Спецназовцы СБУ устроили захватчикам ад
Украинские спецназовцы устроили настоящий ад российским захватчикам. Ими были уничтожены следующие вражеские объекты:
▪️ 8 танков;
▪️ 3 САУ "Мста-С";
▪️ 3 гаубицы "Д-30";
▪️ 1 ББМ;
▪️ 5 укреплений с по меньшей мере 17 русскими пехотинцами.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 29 октября дроны СБУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в России. Это предприятие обеспечивало горючим русские войска.
Напоминаем, что в Киеве контрразведкой СБУ успешно ликвидирована группа агентов ФСБ России. Трое членов этой группы разрабатывали планы проведения ряда взрывов на ключевых военных объектах Украины.
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