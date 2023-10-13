Стали відомі подробиці атаки на кораблі "Буян" та "Павел Державин": дані від джерел в СБУ

Пошкоджений російський корабель у морі. Фото: соцмережі

Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами атакувала носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин". Для цього вона використала морські дрони з експериментальним озброєнням.

Про це Новини.LIVE дізналися від джерел в СБУ.

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Наші джерела в СБУ підтверджують, що сьогоднішня атака на ракетоносій "Буян" та позавчорашній підрив "Державина" — справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України. Деталей поки не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

"Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну "Алроса", який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків". СБУ попереджає москолоту — не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту", — зазначає один з організаторів спецоперації.

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, в порту окупованого Севастополя пролунав вибух. Повідомляється, що був пошкоджений малий ракетоносій ЧФ РФ "Буян-М".

Також ми писали, що у Військово-морських силах підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Раніше у ЗМІ публікували інформацію про те, що судно начебто напоролося на міну біля окупованого Севастополя.