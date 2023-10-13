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Стали известны подробности атаки на корабли "Буян" и "Павел Державин": данные источников в СБУ

13 октября 2023 12:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стали известны подробности атаки на корабли "Буян" и "Павел Державин": данные источников в СБУ
Поврежденный русский корабль в море. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами атаковала носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин". Для этого они использовали морские дроны с экспериментальным вооружением.

Об этом Новини.LIVE узнали от источников в СБУ.

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Наши источники в СБУ подтверждают, что сегодняшняя атака на ракетоноситель "Буян" и позавчерашний подрыв "Державина" — дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины. Детали пока не раскрывают, но добавляют, что оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением.

"После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подводной лодке "Алроса", которая пока сумела уйти от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей". СБУ предупреждает москолот — не надо ходить украинскими водами, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота", — отмечает один из организаторов спецоперации.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в порту оккупированного Севастополя раздался взрыв. Сообщается, что был поврежден малый ракетоноситель ЧФ РФ "Буян-М".

Также мы писали, что в Военно-Морских силах подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что судно вроде бы напоролось на мину возле оккупированного Севастополя.

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