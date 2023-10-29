Дрони СБУ атакували нафтопереробний завод в РФ, — ЗМІ

Пожежа на заводі в РФ. Фото: скриншот з відео

У ніч проти 29 жовтня дрони СБУ атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, що в Росії. Це підприємство забезпечувало пальним російські війська.

Про це повідомляє УП із посиланням на джерела в силових структурах.

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"Такі обʼєкти — важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, що використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, внаслідок атаки було уражено декілька нових установок заводу. Також загорілося декілька резервуарів з нафтою.

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. За попередніми даними, причиною стала атака БпЛА.

Також російське міністерство оборони заявило, що вночі 29 жовтня на український Крим була здійснена атака безпілотників. За традицією, загарбники звинувачують Україну.