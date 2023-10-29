Міноборони РФ вихваляється, що в окупованому Криму збили понад 35 БпЛА

Вибухи вночі в місті. Фото: Апостроф

Російське міністерство оборони заявило, що вночі, 29 жовтня, на український Крим була здійснена атака безпілотників. За традицією, загарбники звинувачують Україну.

Відповідну заяву Міноборони РФ оприлюднило в Telegram.

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Зазначається, що російські засоби ППО нібито збили 36 безпілотників.

"Черговими засобами ППО знищено 36 українських безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу російського Міноборони

Нагадаємо, що в ніч проти 29 жовтня близько півночі лунали вибухи в Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму. Очевидці скаржилися на атаку БпЛА та стрілянину.

Пізніше ЗМІ повідомляли про вибухи в Чорноморському, де так само чули звуки польоту безпілотників.

Також ми писали, що в мережі з'явилися супутникові знімки з аеродрому Бельбек, що під окупованим Севастополем. Росіяни розмістили на аеродромі комплекси ППО та радіолокаційні станції.