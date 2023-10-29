Міноборони РФ вихваляється, що в окупованому Криму збили понад 35 БпЛА
Російське міністерство оборони заявило, що вночі, 29 жовтня, на український Крим була здійснена атака безпілотників. За традицією, загарбники звинувачують Україну.
Відповідну заяву Міноборони РФ оприлюднило в Telegram.
Нічна атака БпЛА на Крим
Зазначається, що російські засоби ППО нібито збили 36 безпілотників.
"Черговими засобами ППО знищено 36 українських безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч проти 29 жовтня близько півночі лунали вибухи в Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму. Очевидці скаржилися на атаку БпЛА та стрілянину.
Пізніше ЗМІ повідомляли про вибухи в Чорноморському, де так само чули звуки польоту безпілотників.
Також ми писали, що в мережі з'явилися супутникові знімки з аеродрому Бельбек, що під окупованим Севастополем. Росіяни розмістили на аеродромі комплекси ППО та радіолокаційні станції.
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