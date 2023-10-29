Минобороны РФ хвастается, что в оккупированном Крыму сбили более 35 БпЛА
Российское министерство обороны заявило, что ночью, 29 октября, на украинский Крым была совершена атака беспилотников. По традиции захватчики обвиняют Украину.
Соответствующее заявление Минобороны РФ обнародовало в Telegram.
Ночная атака БпЛА на Крым
Отмечается, что российские средства ПВО якобы сбили 36 беспилотников.
"Очередными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 29 октября около полуночи раздавались взрывы в Евпатории, что во временно оккупированном Крыму. Очевидцы жаловались на атаку БпЛА и стрельбу.
Позже СМИ сообщали о взрывах в Черноморском, где также слышали звуки полета беспилотников.
Также мы писали, что в сети появились спутниковые снимки с аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем. Россияне разместили на аэродроме комплексы ПВО и радиолокационные станции.
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