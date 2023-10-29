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Минобороны РФ хвастается, что в оккупированном Крыму сбили более 35 БпЛА

29 октября 2023 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Минобороны РФ хвастается, что в оккупированном Крыму сбили более 35 БпЛА
Взрывы ночью в городе. Фото: Апостроф
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российское министерство обороны заявило, что ночью, 29 октября, на украинский Крым была совершена атака беспилотников. По традиции захватчики обвиняют Украину.

Соответствующее заявление Минобороны РФ обнародовало в Telegram.

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Отмечается, что российские средства ПВО якобы сбили 36 беспилотников.

"Очередными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала российского Минобороны
Скриншот сообщения из телеграмм-канала российского Минобороны

Напомним, что в ночь на 29 октября около полуночи раздавались взрывы в Евпатории, что во временно оккупированном Крыму. Очевидцы жаловались на атаку БпЛА и стрельбу.

Позже СМИ сообщали о взрывах в Черноморском, где также слышали звуки полета беспилотников.

Также мы писали, что в сети появились спутниковые снимки с аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем. Россияне разместили на аэродроме комплексы ПВО и радиолокационные станции.

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