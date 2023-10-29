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Дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в РФ, — СМИ

29 октября 2023 18:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в РФ, — СМИ
Пожар на заводе в РФ. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 29 октября дроны СБУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в России. Данное предприятие снабжало топливом российские войска.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в силовых структурах.

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"Такие объекты — важная цель. Ведь только за прошлый год на предприятии произвели более 7 млн тонн авиационного горючего, которое использовалось для вражеской военной авиации, ежедневно атакующей Украину", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате атаки были поражены несколько новых установок завода. Также загорелось несколько резервуаров с нефтью.

Напомним, в ночь на 29 октября в Краснодарском крае России произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, причиной стала атака БПЛА.

Также российское министерство обороны заявило, что ночью 29 октября на украинский Крым была совершена атака беспилотников. По традиции захватчики обвиняют Украину.

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