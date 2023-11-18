Ликвидированные оккупанты и уничтоженная техника — бойцы СБУ рассказали о впечатляющих результатах
Спецназначители Службы безопасности Украины ликвидировали еще 184 оккупанта. Кроме того, было уничтожено 152 единицы российской техники.
Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.
Спецназовцы СБУ рассказали о результатах
Наши воины мощно отработали эту неделю. И сделали так, чтобы вражеские потери пополнили:
- 184 оккупанта
- 13 танков
- 21 ББМ
- 17 артсистем и 1 РСЗО
- 2 системы ПВО
- 23 беспилотника
- 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки
- 67 военных авто
- 6 систем видеонаблюдения "Муром"
- 72 укрепления и огневых позиций
- 4 склада с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами
А еще 155 оккупантов и 38 единиц вражеской техники спецназовцы СБУ уничтожили в координации с артиллеристами ВСУ.
Ранее мы рассказывали, что спецназовцы Службы безопасности Украины ювелирно уничтожают российских оккупантов под Авдеевкой. Только через неделю украинские военные уничтожили почти 200 вражеских пехотинцев, 16 танков, 28 ББМ и не только.
Напомним, что бойцы специального подразделения Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" демонстрируют новые успехи в боях против захватчиков. За одну ночь они уничтожили 20 вражеских целей.
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