Ликвидированные оккупанты и уничтоженная техника — бойцы СБУ рассказали о впечатляющих результатах

Российские военные на оперативной съемке СБУ. Фото: скриншот

Спецназначители Службы безопасности Украины ликвидировали еще 184 оккупанта. Кроме того, было уничтожено 152 единицы российской техники.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

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Наши воины мощно отработали эту неделю. И сделали так, чтобы вражеские потери пополнили:

184 оккупанта

13 танков

21 ББМ

17 артсистем и 1 РСЗО

2 системы ПВО

23 беспилотника

2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки

67 военных авто

6 систем видеонаблюдения "Муром"

72 укрепления и огневых позиций

4 склада с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами

А еще 155 оккупантов и 38 единиц вражеской техники спецназовцы СБУ уничтожили в координации с артиллеристами ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что спецназовцы Службы безопасности Украины ювелирно уничтожают российских оккупантов под Авдеевкой. Только через неделю украинские военные уничтожили почти 200 вражеских пехотинцев, 16 танков, 28 ББМ и не только.

Напомним, что бойцы специального подразделения Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" демонстрируют новые успехи в боях против захватчиков. За одну ночь они уничтожили 20 вражеских целей.