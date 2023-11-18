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Ликвидированные оккупанты и уничтоженная техника — бойцы СБУ рассказали о впечатляющих результатах

18 ноября 2023 17:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ликвидированные оккупанты и уничтоженная техника — бойцы СБУ рассказали о впечатляющих результатах
Российские военные на оперативной съемке СБУ. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Спецназначители Службы безопасности Украины ликвидировали еще 184 оккупанта. Кроме того, было уничтожено 152 единицы российской техники.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

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Наши воины мощно отработали эту неделю. И сделали так, чтобы вражеские потери пополнили:

  • 184 оккупанта
  • 13 танков
  • 21 ББМ
  • 17 артсистем и 1 РСЗО
  • 2 системы ПВО
  • 23 беспилотника
  • 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки
  • 67 военных авто
  • 6 систем видеонаблюдения "Муром"
  • 72 укрепления и огневых позиций
  • 4 склада с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами

А еще 155 оккупантов и 38 единиц вражеской техники спецназовцы СБУ уничтожили в координации с артиллеристами ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что спецназовцы Службы безопасности Украины ювелирно уничтожают российских оккупантов под Авдеевкой. Только через неделю украинские военные уничтожили почти 200 вражеских пехотинцев, 16 танков, 28 ББМ и не только.

Напомним, что бойцы специального подразделения Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" демонстрируют новые успехи в боях против захватчиков. За одну ночь они уничтожили 20 вражеских целей.

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