ЗСУ трощать танки та окупантів — нові дані про втрати росіян від Генштабу

Українські військові стріляють з міномета. Фото: Генштаб

Розпочалася 634 доба повномасштабної війни Росії проти України. ЗСУ продовжують завдавати ударів по районах зосередження особового складу та техніки противника.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

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Так, протягом доби авіація Сил оборони завдала шести ударів по районах зосередження особового складу росіян.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів окупантів.

Українські захисники йдуть в бій. Фото: 3 штурмова бригада

Ситуація на напрямках фронту, де точаться бої

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито сім атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Торського Донецької області, проте успіху не мав.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили вісім атак ворога поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Проте українські воїни тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Противник намагався здійснити наступальні дії східніше Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, але ЗСУ вдалося відбити 26 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там наші захисники відбили 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, де Сили оборони відбили три атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальну операцію, завдають ворожим військам втрат в живій силі та техніці та виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати окупантів станом на 19 листопада

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники втратили:

особового складу — близько 318 570 (+1190) осіб;

танків — 5 435 (+13) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 166 (+25) одиниць;

артилерійських систем — 7 744 (+18) одиниць;

РСЗВ — 898 (+2) одиниць;

засобів ППО — 588 (+2) одиниць;

літаків — 323 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 755 (+29) одиниць;

крилатих ракет — 1 563 (+0) одиниці;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 120 (+29) одиниць;

спеціальної техніки — 1 096 (+6) одиниць.

Орієнтовні втрати ворога на 19 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що представник ГУР МО Євгеній Єрін заявив, що ворог робитиме спроби перегрупувати війська на окупованому лівому березі Херсонської області. Такою є реакція загарбників на просування українських військових на лівобережжі.