ВСУ трещат танки и оккупантов — новые данные о потерях россиян от Генштаба

Украинские военные стреляют из миномета. Фото: Генштаб

Начались 634 сутки полномасштабной войны России против Украины. ВСУ продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава и техники противника.

Об этом говорится в возведении Генштаба.

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Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава россиян.

Подразделения ракетных войск поразили три пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасы оккупантов.

Украинские защитники идут в бой. Фото: 3 штурмовая бригада

Ситуация на направлениях фронта, где ведутся бои

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в Синьковке и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты семь атак.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области, однако успеха не имел.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили восемь атак врага вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Однако украинские воины держат оборону и наносят врагу значительные потери. Противник пытался совершить наступательные действия восточнее Керамика, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Донецкой области, но ВСУ удалось отразить 26 атак.

На Марьинском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там наши защитники отразили 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны отразили три атаки.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Роботино, Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, наносят вражеским войскам урон в живой силе и технике и истощают оккупантов вдоль всей линии фронта.

В Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника. Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Потери оккупантов по состоянию на 19 ноября

С начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики потеряли:

личного состава - около 318 570 (1190) человек;

танков - 5435 (+13) единиц;

боевых бронированных машин – 10 166 (+25) единиц;

артиллерийских систем - 7 744 (+18) единиц;

РСЗО - 898 (+2) единиц;

средств ПВО - 588 (+2) единиц;

самолетов - 323 (+0) единицы;

вертолетов - 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5 755 (+29) единиц;

крылатых ракет - 1563 (+0) единицы;

кораблей/катеров - 22 (+0) единицы; подводных лодок - 1 (+0) единицы;

автомобильной техники и автоцистерн - 10 120 (+29) единиц;

специальной техники - 1096 (+6) единиц.

Примерные потери врага на 19 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что представитель ГУР МО Евгений Ерин заявил, что враг будет предпринимать попытки перегруппировать войска на оккупированном левом берегу Херсонской области. Такова реакция захватчиков на продвижение украинских военных на левобережье.