Новый мировой рекорд — снайпер СБУ ликвидировал оккупанта на расстоянии 3,8 км

Спецназначенец Службы безопасности Украины. Фото: Генштаб

Снайперу Службы безопасности Украины удалось ликвидировать российского оккупанта на расстоянии 3,8 км. Такой результат — новый мировой рекорд.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Украинский снайпер попал в русского солдата с расстояния в 3,8 км . — hromadske (@HromadskeUA) November 19, 2023

Снайпер СБУ убил российского солдата с 3,8 км

Спецназ СБУ ликвидировал оккупанта на дистанции 3,8 км с украинской винтовки "Властелин Горизонта".

"Властелин Горизонта" — это мультикалиберная снайперская винтовка, разработанная украинской компанией с участием еще двух иностранных - американской Bartlein Barrels и британской ARC Ballistics.

Известно, что предыдущий снайперский рекорд установил в 2017 году канадский военнослужащий, убивший боевика группировки "Исламское государство" в Ираке на расстоянии 3540 метров.

До этого рекордом считался выстрел британского снайпера Крэйга Гаррисона на расстояние 2475 метров.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1190 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 318570 военных в Украине.

Также мы писали, что воины Вооруженных сил Украины храбро избивают по оккупантам и уничтожают их технику для ведения войны. Неспособны победить украинских защитников, российские захватчики не прекращают обстрелы мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.