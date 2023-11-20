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В МВД показали, как украинский снайпер "снял" оккупанта — видео

20 ноября 2023 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В МВД показали, как украинский снайпер "снял" оккупанта — видео
Работа украинского снайпера. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Бахмутском направлении украинский снайпер профессионально "снял" российского оккупанта, заблудившегося среди поля. Военный прикрыл своего собрата и уничтожил врага из винтовки UAR-10.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и показали соответствующее видео.

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Эффектная работа украинского снайпера

"Россиянин "заблудился" на Бахмутском направлении, но снайпер бригады "Лють" Гвардии наступления показал ему дорогу домой", — говорится в сообщении.

На видео видна работа украинского стрелка, который прикрывал побратима, когда тот продвигался по посадке. Снайпер увидел цель и "снял" оккупанта из винтовки UAR-10.

Напомним, недавно снайперу Службы безопасности Украины удалось ликвидировать российского оккупанта на расстоянии 3,8 км. Такой результат — новый мировой рекорд.

Кроме того, недавно украинские военные показали, как FPV-дроном уничтожили танк российских оккупантов. Враг остался без важной техники на Бахмутском направлении.

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