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ВСУ крушат технику россиян — в Генштабе рассказали о потерях оккупантов за сутки

22 ноября 2023 10:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ крушат технику россиян — в Генштабе рассказали о потерях оккупантов за сутки
Украинские военные стреляют из РСЗО "Партизан". Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов, нанося удары по ее личному составу. Всего за сутки на фронте произошло 48 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Удары ВСУ по оккупантам

В Генштабе рассказали, что за предыдущие сутки авиация Силы обороны нанесла удар по пункту управления оккупантов, еще шесть по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

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ВСУ стреляют по оккупантам. Фото: Генштаб

В то же время подразделения ракетных войск поразили:

  • пункт управления,
  • три района сосредоточения личного состава,
  • вооружения и военной техники,
  • два состава боеприпасов противника.

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Возведение Генштаба. Фото: скриншот

Потери оккупантов за предыдущие сутки

За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 850 оккупантов. Кроме того, враги потеряли семь танков, 14 боевых бронированных машин, 17 артсистем.

Общие боевые потери россиян с начала войны таковы:

  • личного состава — около 320 670 (+850) человек;
  • танков — 5 446 (+7) единиц;
  • боевых бронированных машин — 10 188 (+14) единиц;
  • артиллерийских систем — 7 769 (+17) единиц;
  • РСЗО — 899 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 589 (+1) единиц;
  • самолетов — 323 (+0) едины;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 784 (+13) единицы;
  • крылатых ракет — 1 564 (+0) единицы;
  • кораблей /катеров — 22 (+0) единицы;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10 159 (+25) единиц;
  • специальной техники — 1 105 (+7) единиц.
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Потери оккупантов по состоянию на 22 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно в МВД показали, как украинский снайпер "снял" оккупанта на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что снайперу Службы безопасности Украины удалось ликвидировать российского оккупанта на расстоянии 3,8 км. Такой результат — новый мировой рекорд.

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