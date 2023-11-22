ВСУ крушат технику россиян — в Генштабе рассказали о потерях оккупантов за сутки

Украинские военные стреляют из РСЗО "Партизан". Фото: REUTERS/Stringer

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов, нанося удары по ее личному составу. Всего за сутки на фронте произошло 48 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что за предыдущие сутки авиация Силы обороны нанесла удар по пункту управления оккупантов, еще шесть по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

ВСУ стреляют по оккупантам. Фото: Генштаб

В то же время подразделения ракетных войск поразили:

пункт управления,

три района сосредоточения личного состава,

вооружения и военной техники,

два состава боеприпасов противника.

Возведение Генштаба. Фото: скриншот

Потери оккупантов за предыдущие сутки

За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 850 оккупантов. Кроме того, враги потеряли семь танков, 14 боевых бронированных машин, 17 артсистем.

Общие боевые потери россиян с начала войны таковы:

личного состава — около 320 670 (+850) человек;

танков — 5 446 (+7) единиц;

боевых бронированных машин — 10 188 (+14) единиц;

артиллерийских систем — 7 769 (+17) единиц;

РСЗО — 899 (+0) единиц;

средств ПВО — 589 (+1) единиц;

самолетов — 323 (+0) едины;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 784 (+13) единицы;

крылатых ракет — 1 564 (+0) единицы;

кораблей /катеров — 22 (+0) единицы;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 10 159 (+25) единиц;

специальной техники — 1 105 (+7) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 22 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно в МВД показали, как украинский снайпер "снял" оккупанта на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что снайперу Службы безопасности Украины удалось ликвидировать российского оккупанта на расстоянии 3,8 км. Такой результат — новый мировой рекорд.