ВСУ крушат технику россиян — в Генштабе рассказали о потерях оккупантов за сутки
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов, нанося удары по ее личному составу. Всего за сутки на фронте произошло 48 боевых столкновений.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
В Генштабе рассказали, что за предыдущие сутки авиация Силы обороны нанесла удар по пункту управления оккупантов, еще шесть по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.
В то же время подразделения ракетных войск поразили:
- пункт управления,
- три района сосредоточения личного состава,
- вооружения и военной техники,
- два состава боеприпасов противника.
Потери оккупантов за предыдущие сутки
За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 850 оккупантов. Кроме того, враги потеряли семь танков, 14 боевых бронированных машин, 17 артсистем.
Общие боевые потери россиян с начала войны таковы:
- личного состава — около 320 670 (+850) человек;
- танков — 5 446 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин — 10 188 (+14) единиц;
- артиллерийских систем — 7 769 (+17) единиц;
- РСЗО — 899 (+0) единиц;
- средств ПВО — 589 (+1) единиц;
- самолетов — 323 (+0) едины;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 784 (+13) единицы;
- крылатых ракет — 1 564 (+0) единицы;
- кораблей /катеров — 22 (+0) единицы;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 10 159 (+25) единиц;
- специальной техники — 1 105 (+7) единиц.
Напомним, недавно в МВД показали, как украинский снайпер "снял" оккупанта на Бахмутском направлении.
Также мы писали, что снайперу Службы безопасности Украины удалось ликвидировать российского оккупанта на расстоянии 3,8 км. Такой результат — новый мировой рекорд.
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