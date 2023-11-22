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В ВСУ подтвердили удар по оккупантам во время празднования Дня артиллериста

22 ноября 2023 15:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВСУ подтвердили удар по оккупантам во время празднования Дня артиллериста
Украинские военные наносят удар. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Вооруженных Силах Украины подтвердили удар по скоплению российских оккупантов 810-й бригады морской пехоты. Они праздновали День артиллериста.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Удар по скоплению оккупантов

"Недавно Силы обороны Украины успешно нанесли огневое поражение по скоплению российских оккупантов из состава 810-й бригады морской пехоты", — говорится в сообщении.

Захватчики собрались для празднования так называемого Дня российского артиллериста. В СтратКоме отметили, что ВСУ "горячо поздравили их".

По словам российских пропагандистов, точным ударом были уничтожены одновременно несколько десятков оккупантов и около сотни получили тяжелые ранения.

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Пост СтратКома ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в день ракетно-артиллерийских войск России украинские защитники отомстили оккупантам за удар по 128-й бригаде. Они накрыли скопление российских военных в Херсонской области.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов, нанося удары по личному составу армии РФ. Всего за сутки на фронте произошло 48 боевых столкновений.

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