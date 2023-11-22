В ВСУ подтвердили удар по оккупантам во время празднования Дня артиллериста
В Вооруженных Силах Украины подтвердили удар по скоплению российских оккупантов 810-й бригады морской пехоты. Они праздновали День артиллериста.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Удар по скоплению оккупантов
"Недавно Силы обороны Украины успешно нанесли огневое поражение по скоплению российских оккупантов из состава 810-й бригады морской пехоты", — говорится в сообщении.
Захватчики собрались для празднования так называемого Дня российского артиллериста. В СтратКоме отметили, что ВСУ "горячо поздравили их".
По словам российских пропагандистов, точным ударом были уничтожены одновременно несколько десятков оккупантов и около сотни получили тяжелые ранения.
Напомним, в день ракетно-артиллерийских войск России украинские защитники отомстили оккупантам за удар по 128-й бригаде. Они накрыли скопление российских военных в Херсонской области.
Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов, нанося удары по личному составу армии РФ. Всего за сутки на фронте произошло 48 боевых столкновений.
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