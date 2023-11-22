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Зеленський подякував військовим та показав їхню роботу на фронті

22 листопада 2023 14:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський подякував військовим та показав їхню роботу на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Nina Liashonok/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський подякував військовим, які працюють заради перемоги. Він також показав їхню роботу на фронті.

Фото військових Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Робота українських військових на фронті

Глава держави подякував всім, хто б'ється й працює заради того, аби наблизити перемогу України у війні, гарантувати безпеку та дати якнайбільше захистку людям та державі.

"Я дякую всім, хто б’ється й працює саме заради цього. Заради наших людей. Заради нашої незалежності", — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна частково знищила Чорноморський флот Російської Федерації. Тепер ворожі кораблі не можуть повністю домінувати у Чорному морі.

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують знищувати окупантів, завдаючи ударів по особовому складу армії РФ. Загалом впродовж доби на фронті відбулося 48 бойових зіткнень.

Додамо, міністр оборони Рустем Умєров розповів, що Збройні сили України мають план щодо деокупації українських територій та проводять заходи відповідно до нього. Німеччина поки не передасть Україні крилаті ракети Taurus, які потрібні для успішного контрнаступу.

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