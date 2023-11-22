Зеленский поблагодарил военных и показал их работу на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Nina Liashonok/File Photo

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военных, которые работают ради победы. Он также показал их работу на фронте.

Фото военных Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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Работа украинских военных на фронте

Глава государства поблагодарил всех, кто бьется и работает ради того, чтобы приблизить победу Украины в войне, гарантировать безопасность и дать как можно больше защиты людям и государству.

"Я благодарю всех, кто сражается и работает именно ради этого. Ради наших людей. Ради нашей независимости", — добавил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина частично уничтожила Черноморский флот Российской Федерации. Теперь вражеские корабли не могут полностью доминировать в Черном море.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов, нанося удары по личному составу армии РФ. Всего за сутки на фронте произошло 48 боевых столкновений.

Добавим, министр обороны Рустем Умеров рассказал, что у Вооруженных сил Украины есть план по деоккупации украинских территорий, и они четко его соблюдают. Германия пока не передаст крылатые ракеты Taurus, которые нужны Украине для успешного контрнаступления.