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"Зеки" стали основним джерелом поповнення армії Росії — Зеленський

22 листопада 2023 13:00
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
"Зеки" стали основним джерелом поповнення армії Росії — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Dan Charity / The Sun
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Засуджені за скоєні злочини громадяни Росії стали основним джерелом поповнення ворожої армії. Саме "зеки" замінюють втрачений армійський особовий склад РФ.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Заслухали інформацію від розвідок стосовно деяких міжнародних подій, а також планів ворога. Армія РФ на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою", — повідомив Зеленський.

Він також уточнив, що отримав звіти щодо ліквідації наслідків обстрілів цивільної інфраструктури в Херсоні, Бериславі та Нікополі.

"У Нікополі, зокрема, ворог поцілив по мережі водопостачання. Служби працюють над відновленням подачі води людям. Мій Офіс тримає це на контролі", — зазначив Президент України.

Глава держави наголосив, що на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках триває складна оборона, а на півдні продовжуються наступальні дії.

Скриншот. ТГ-канал Володимира Зеленського

Крім того, за словами Зеленського, чорноморський "зерновий коридор" демонструє хороші результати.

"Останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів", — сказав Президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що Україна частково знищила Чорноморський флот Російської Федерації. Тепер ворожі кораблі не можуть повністю домінувати у Чорному морі.

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