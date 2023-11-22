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Україна знищила частину Чорноморського флоту РФ — Зеленський

22 листопада 2023 11:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна знищила частину Чорноморського флоту РФ — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна частково знищила Чорноморський флот Російської Федерації. Тепер ворожі кораблі не можуть повністю домінувати у Чорному морі.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Fox News.

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"Щодня я думаю, що ми досягли успіху. У Криму ми досягли успіху на Чорному морі. Ми дійсно знищили частину російського флоту. Вони не мають такого тотального впливу на Чорноморський регіон", — зазначив голова держави.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна може зупинити війну, якщо віддасть Росії Крим та Донбас. Однак на це керівництво країни не піде.

Раніше ми повідомляли, що 22 листопада, у Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів. Попри погіршення погодних умов, флот ЧФ РФ вийшов на патрулювання уздовж берегів тимчасово окупованого Криму. 

Нагадуємо, що станом на 21 листопада у Чорному морі закінчився тривалий шторм, тож ворожі кораблі знову вийшли на бойове чергування. Наразі усі ракетоносії заведені до пунктів базування у тимчасово окупованому Криму, проте ситуація може змінитися будь-якої миті. 

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