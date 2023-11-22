Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина уничтожила часть Черноморского флота РФ arrow

Украина уничтожила часть Черноморского флота РФ

22 ноября 2023 11:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина уничтожила часть Черноморского флота РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина частично уничтожила Черноморский флот Российской Федерации. Теперь вражеские корабли не могут полностью доминировать в Черном море.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News.

Читайте также:

Черноморский флот больше не доминирует в море

"Ежедневно я думаю, что мы добились успеха. В Крыму мы добились успеха на Черном море. Мы действительно уничтожили часть российского флота. Они не имеют такого тотального влияния на Черноморский регион", отметил глава государства.

В то же время, Зеленский отметил, что Украина может остановить войну, если отдаст России Крым и Донбасс. Однако на это руководство страны не пойдет.

Ранее мы сообщали, что 22 ноября в Черном море увеличилось количество российских кораблей. Несмотря на ухудшение погодных условий, флот ЧФ РФ вышел на патрулирование вдоль берегов временно оккупированного Крыма.

Напоминаем, что на 21 ноября в Черном море закончился длительный шторм, поэтому вражеские корабли снова вышли на боевое дежурство. В настоящее время все ракетоносители заведены в пункты базирования во временно оккупированном Крыму, однако ситуация может измениться в любой момент.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме