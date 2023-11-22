Украина уничтожила часть Черноморского флота РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Украина частично уничтожила Черноморский флот Российской Федерации. Теперь вражеские корабли не могут полностью доминировать в Черном море.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News.

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"Ежедневно я думаю, что мы добились успеха. В Крыму мы добились успеха на Черном море. Мы действительно уничтожили часть российского флота. Они не имеют такого тотального влияния на Черноморский регион", — отметил глава государства.

В то же время, Зеленский отметил, что Украина может остановить войну, если отдаст России Крым и Донбасс. Однако на это руководство страны не пойдет.

Ранее мы сообщали, что 22 ноября в Черном море увеличилось количество российских кораблей. Несмотря на ухудшение погодных условий, флот ЧФ РФ вышел на патрулирование вдоль берегов временно оккупированного Крыма.

Напоминаем, что на 21 ноября в Черном море закончился длительный шторм, поэтому вражеские корабли снова вышли на боевое дежурство. В настоящее время все ракетоносители заведены в пункты базирования во временно оккупированном Крыму, однако ситуация может измениться в любой момент.