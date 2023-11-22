"Зеки" стали основным источником пополнения армии России — Зеленский
Осужденные за совершенные преступления граждане России стали основным источником пополнения вражеской армии. Именно "зеки" приходят на замену потерянному на поле боя армейскому составу РФ.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
О чем рассказал Владимир Зеленский после ежедневного селектора
"Заслушали информацию от разведок по некоторым международным событиям, а также планам врага. Армия РФ на этом этапе сделала зэков основным источником пополнения потерь на поле боя", — сообщил Зеленский.
Он также уточнил, что получил отчеты по ликвидации последствий обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне, Бериславе и Никополе.
"В Никополе, в частности, враг попал по сети водоснабжения. Службы работают над восстановлением подачи воды людям. Мой Офис держит это на контроле", — отметил Президент Украины.
Глава государства подчеркнул, что на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях продолжается сложная оборона, а на юге продолжаются наступательные действия.
Кроме этого, по словам Зеленского, черноморский "зерновой коридор" показывает хорошие результаты.
"Последние дни были рекордными по объемам перевозимых грузов", — сказал Президент.
Напомним, что Владимир Зеленский рассказал, что Украина частично уничтожила Черноморский флот Российской Федерации. Теперь вражеские корабли не могут полностью доминировать в Черном море.
Читайте Новини.LIVE!