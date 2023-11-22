В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ поразили позиции оккупантов

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 637 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают бить по оккупантам, которые пытаются проводить штурмовые действия.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Атаки оккупантов

В течение суток произошло 58 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли два ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктах.

К тому же в ночь на 22 ноября захватчики нанесли очередной удар по Украине, применив 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Украинская система ПВО уничтожила все вражеские дроны. В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении противник вел штурмовые действия. Силы обороны отразили 12 атак.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении враг наступательных действий не вел, однако продолжал обстрел.

На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Силы обороны отразили 22 атаки.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили три атаки противника западнее Старомайорского Донецкой области.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Херсон, Михайловка, Берислав, Львове, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Успехи Украины на фронте

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали, что Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Они продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

"Подразделениями ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов противника", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Вооруженные силы Украины постепенно деоккупируют левый берег Херсонской области. В сети появилось видео о том, как местные жители реагируют на появление украинских военнослужащих.