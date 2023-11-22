В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ поразили позиции оккупантов
Продолжаются 637 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают бить по оккупантам, которые пытаются проводить штурмовые действия.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Атаки оккупантов
В течение суток произошло 58 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли два ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктах.
К тому же в ночь на 22 ноября захватчики нанесли очередной удар по Украине, применив 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Украинская система ПВО уничтожила все вражеские дроны. В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Ситуация на направлениях
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении противник вел штурмовые действия. Силы обороны отразили 12 атак.
На Бахмутском направлении враг наступательных действий не вел, однако продолжал обстрел.
На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Силы обороны отразили 22 атаки.
На Шахтерском направлении украинские защитники отбили три атаки противника западнее Старомайорского Донецкой области.
На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Херсон, Михайловка, Берислав, Львове, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.
Успехи Украины на фронте
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали, что Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Они продолжают наносить огненное поражение противнику.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.
"Подразделениями ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов противника", — говорится в сообщении.
Напомним, Вооруженные силы Украины постепенно деоккупируют левый берег Херсонской области. В сети появилось видео о том, как местные жители реагируют на появление украинских военнослужащих.
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