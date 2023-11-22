Як місцеві мешканці зустрічають українських бійців на лівому березі Херсонщини — відео

Місцевий мешканець обіймає українського військовослужбовця. Скриншот

Збройні сили України поступово деокуповують лівий берег Херсонщини. У мережі з'явилося відео того, як місцеві мешканці реагують на появу українських військовослужбовців.

Відео опублікував у своєму Тік-Ток користувач Денис Святославович.

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На відео видно, що місцеві мешканці не стримують сліз щастя від зустрічі з українськими військовими. Вони їх обіймають та дякують за звільнення від окупантів.

Відео датується 17 листопада 2023 року.

Збройні сили України намагаються відновити контрнаступальні дії та форсують річку Дніпро. Наші військові намагаються перекинути основний удар контрнаступу, що зупинився на Запоріжжі, на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Нагадаємо, що українська армія поступово закріплюється на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а Сили оборони утримують позиції на лівому березі Херсонщини.

Ми також повідомляли, що українські війська продовжують наступальні операції на сході та півдні України, попри дощову та снігову погоду. При цьому в росіян викликає паніку присутність українських військ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.