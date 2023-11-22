Українські війська продовжують наступальні дії попри погіршення погоди — ISW

Українські військові на бронетехніці. Фото: Ahram online

Українські війська продовжують наступальні операції на сході та півдні України, незважаючи на дощову та снігову погоду. При цьому у росіян викликає паніку присутність українських військ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Також радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань 20 листопада заявив, що через погані погодні умови російські обстріли правого берега Херсонської області зменшилися.

На необхідності зміцнення українських можливостей перед зимовим періодом наголосив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном 20 листопада.

20 і 21 листопада російські військові блогери заявили, що як російські, так і українські війська відчувають труднощі з використанням безпілотників, у тому числі для коригування артилерійського вогню, за поганих погодних умов на всьому фронті.

Українські війська на лівому березі Дніпра

Міністерство оборони Росії та російські чиновники намагаються вгамувати істерику навколо українських операцій на східному лівому березі Херсонської області.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив на колегії Міноборони Росії 21 листопада і заявив, що російські війська перешкоджали всім спробам України провести успішні "десантні операції на Херсонському напрямку".

Далі Шойгу заявив, що російські війська нібито завдають "колосальних" втрат ЗСУ. Втім, на думку аналітиків Інституту, заява Шойгу є спробою применшити стурбованість деяких російських військових блогерів щодо нездатності Росії рішуче відбити українські атаки на східному березі Дніпра,

Російські блогери продовжують визнавати українську присутність на лівому березі Херсонської області та скаржаться, що російські війська не в змозі придушити українські операції в цьому районі.

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