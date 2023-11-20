Щільність замінування вражає — у ЗСУ показали знахідки від окупантів на Запоріжжі

Заміновані поля в Запорізькій області. Фото: скриншот з видео

Російські окупанти продовжують перетворювати родючі землі України на заміновані поля. Наші захисники показали наслідки перебування ворога в Запорізькій області.

Відповідне відео опублікували у Мережі телеграм-канали.

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Як повідомив очільник уряду Денис Шмигаль на форумі, присвяченому розмінуванню території України, потенційно замінованими на сьогодні залишаються 174 тис. кв. км.

За його словами, на очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад 37 млрд дол.

"Це величезна територія, розмінування якої може зайняти десятиліття, а, за даними деяких експертів, і сотні років", — сказав Шмигаль.

На опублікованих вище кадрах показано, "роботу" росіян в Запорізькій області.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україні необхідна більша кількість інженерної техніки для розмінування території. Йдеться про спеціальні установки дистанційного розмінування — за типом американських M58 Mine Clearing Line Charge, про які наша держава просить у західних партнерів.

Додамо, від початку 2023 року фахівці оглянули понад 225 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що стаовить 47% загальної кількості територій які визначені як пріоритетні.