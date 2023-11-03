Мінування полів в Україні — Залужний відповів, як з цим боротися

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Радіо Свобода

Україні необхідна більша кількість інженерної техніки для розмінування території. Йдеться про спеціальні установки дистанційного розмінування — за типом американських M58 Mine Clearing Line Charge, про які наша держава просить у західних партнерів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний для The Economist.

Читайте також:

Потреба у обладнанні для розмінування

За його словами, на початку війни Україна мала застаріле обладнання для розмінування в невеликій кількості, проте після того, як західні країни почали постачати танки з мінними тралами та інше обладнання, його все одно було мало, адже російські мінні поля можуть тягнутися до 20 кілометрів.

"Коли розмінування завершено, російські війська можуть швидко знову замінувати ці території з повітря", — пояснив він.

Вирішення проблеми

Залужний вважає, що в нагоді можуть стати сучасні технології, наприклад, радари, які виявляють міни завдяки невидимих оку світлових імпульсів, а також водомети й касетні боєприпаси для підриву мін, нові типи екскаваторів з плазмовими різаками.

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабної війни чимало території залишається замінованою. Фахівці поступово оглядають території і виймають із землі небезпечний метал. Так, з початку цього року вони оглянули понад 225 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що стаовить 47% загальної кількості територій які визначені як пріоритетні.