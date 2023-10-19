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В Україні розмінували майже половину пріоритетних сільгоспземель

19 жовтня 2023 02:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні розмінували майже половину пріоритетних сільгоспземель
Заміноване поле. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні з початку повномасштабної війни чимало території залишається замінованою. Фахівці поступово оглядають території і виймають із землі небезпечний метал. Так, з початку цього року вони оглянули понад 225 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що стаовить 47% загальної кількості територій які визначені як пріоритетні.

Про це заявляють у Міністерстві економіки.

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Розмінування земель

У Мінекономіки повідомляють, що лише за останній тиждень жовтня було проведено огляд понад 5 тисяч гектарів таких земель.

Переважна більшість обстежених за тиждень площ — майже 4,2 тис. га — на Херсонщині. Решта — в Миколаївській та Харківській областях.

"В цілому на сьогодні обстежено вже понад 47% сільгоспземель, які запланували повернути до господарської експлуатації в першу чергу", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, в:

  • Харківській області — понад 28%;
  • Херсонській — 48%;
  • Миколаївській — понад 79%.

При цьому повернуто до господарської експлуатації загалом біля 170 тисяч гектарів земель.

"Чотирирічний план першочергового відновлення сільгоспземель передбачає проведення оглядів, а в разі потреби, очищення та розмінування понад 470 тисяч гектарів сільгоспземель", — додають у Мінекономіки.

Нагадаємо, за минулий місяць у Миколаївській області суттєво зменшилася кількість випадків підриву на мінах. Це може бути пов'язано з вдалою роботою саперів та кінцем сезону жнив.

В області працює багато фахівців, які розміновують поля та роз’яснюють місцевим, як поводитись з підозрілими предметами. До кінця року від вибухонебезпечних предметів планують очистити 85 гектарів землі.

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