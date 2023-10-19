Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине разминировали почти половину приоритетных сельхозземель arrow

В Украине разминировали почти половину приоритетных сельхозземель

19 октября 2023 02:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине разминировали почти половину приоритетных сельхозземель
Заминированное поле. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине с начала полномасштабной войны многие территории остаются заминированными. Специалисты постепенно осматривают территории и вынимают из земли опасный металл. Так, с начала этого года они осмотрели более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 47% от общего количества территорий, которые определены как приоритетные.

Об этом заявляют в Министерстве экономики.

Читайте также:

Разминирование земель

В Минэкономики сообщают, что только за последнюю неделю октября было проверено более 5 тысяч гектаров таких земель.

Подавляющее большинство обследованных за неделю площадей — почти 4,2 тыс. га — в Херсонской области. Остальные — в Николаевской и Харьковской областях.

"В целом на сегодняшний день обследовано уже более 47% сельхозземель, которые запланировали вернуть в хозяйственную эксплуатацию в первую очередь", — говорится в сообщении.

В частности, в:

  • Харьковской области — более 28%;
  • Херсонской — 48%;
  • Николаевской — более 79%.

При этом возвращено в хозяйственную эксплуатацию в общей сложности около 170 тысяч гектаров земель.

"Четырехлетний план первоочередного восстановления сельхозземель предусматривает проведение осмотров, а в случае необходимости, очистки и разминирования более 470 тысяч гектаров сельхозземель", — добавляют в Минэкономики.

Напомним, за прошлый месяц в Николаевской области существенно уменьшилось количество случаев взрыва на минах. Это может быть связано с удачной работой саперов и окончанием жатвы.

В области работает много специалистов, которые разминируют поля и разъясняют местным, как обращаться с подозрительными предметами. До конца года от взрывоопасных предметов планируется очистить 85 гектаров земли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме