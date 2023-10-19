В Украине разминировали почти половину приоритетных сельхозземель

Заминированное поле. Фото: УНИАН

В Украине с начала полномасштабной войны многие территории остаются заминированными. Специалисты постепенно осматривают территории и вынимают из земли опасный металл. Так, с начала этого года они осмотрели более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 47% от общего количества территорий, которые определены как приоритетные.

Об этом заявляют в Министерстве экономики.

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Разминирование земель

В Минэкономики сообщают, что только за последнюю неделю октября было проверено более 5 тысяч гектаров таких земель.

Подавляющее большинство обследованных за неделю площадей — почти 4,2 тыс. га — в Херсонской области. Остальные — в Николаевской и Харьковской областях.

"В целом на сегодняшний день обследовано уже более 47% сельхозземель, которые запланировали вернуть в хозяйственную эксплуатацию в первую очередь", — говорится в сообщении.

В частности, в:

Харьковской области — более 28%;

Херсонской — 48%;

Николаевской — более 79%.

При этом возвращено в хозяйственную эксплуатацию в общей сложности около 170 тысяч гектаров земель.

"Четырехлетний план первоочередного восстановления сельхозземель предусматривает проведение осмотров, а в случае необходимости, очистки и разминирования более 470 тысяч гектаров сельхозземель", — добавляют в Минэкономики.

Напомним, за прошлый месяц в Николаевской области существенно уменьшилось количество случаев взрыва на минах. Это может быть связано с удачной работой саперов и окончанием жатвы.

В области работает много специалистов, которые разминируют поля и разъясняют местным, как обращаться с подозрительными предметами. До конца года от взрывоопасных предметов планируется очистить 85 гектаров земли.