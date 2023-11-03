Минирование полей в Украине — Залужный ответил, как с этим бороться

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Радио Свобода

Украине необходимо большее количество инженерной техники для разминирования территории. Речь идет о специальных установках дистанционного разминирования — по типу американских M58 Mine Clearing Line Charge, о которых наше государство просит у западных партнеров.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный для The Economist.

Читайте также:

Потребность в оборудовании для разминирования

По его словам, в начале войны в Украины было устаревшее оборудование для разминирования в небольшом количестве, однако после того, как западные страны начали поставлять танки с минными тралами и другое оборудование, его все равно было мало, ведь российские минные поля могут тянуться до 20 километров.

"Когда разминирование завершено, российские войска могут быстро снова заминировать эти территории с воздуха", — объяснил он.

Решение проблемы

Залужный считает, что пригодятся современные технологии, например, радары, обнаруживающие мины благодаря невидимым глазам световых импульсов, а также водометы и кассетные боеприпасы для подрыва мин, новые типы экскаваторов с плазменными резаками.

Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны многие территории остаются заминированными. Специалисты постепенно осматривают территорию и вынимают из земли опасный металл. Так, с начала этого года они осмотрели более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 47% от общего количества территорий, которые определены как приоритетные.