Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Залужный рассказал, как бороться с вражеским минированием полей в Украине arrow

Залужный рассказал, как бороться с вражеским минированием полей в Украине

3 ноября 2023 07:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Минирование полей в Украине — Залужный ответил, как с этим бороться
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Радио Свобода
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украине необходимо большее количество инженерной техники для разминирования территории. Речь идет о специальных установках дистанционного разминирования — по типу американских M58 Mine Clearing Line Charge, о которых наше государство просит у западных партнеров.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный для The Economist.

Читайте также:

Потребность в оборудовании для разминирования

По его словам, в начале войны в Украины было устаревшее оборудование для разминирования в небольшом количестве, однако после того, как западные страны начали поставлять танки с минными тралами и другое оборудование, его все равно было мало, ведь российские минные поля могут тянуться до 20 километров.

"Когда разминирование завершено, российские войска могут быстро снова заминировать эти территории с воздуха", — объяснил он.

Решение проблемы

Залужный считает, что пригодятся современные технологии, например, радары, обнаруживающие мины благодаря невидимым глазам световых импульсов, а также водометы и кассетные боеприпасы для подрыва мин, новые типы экскаваторов с плазменными резаками.

Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны многие территории остаются заминированными. Специалисты постепенно осматривают территорию и вынимают из земли опасный металл. Так, с начала этого года они осмотрели более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 47% от общего количества территорий, которые определены как приоритетные.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме