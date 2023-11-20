Плотность заминирования поражает — в ВСУ показали находки от оккупантов на Запорожье

Заминированные поля в Запорожской области. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты продолжают превращать плодородные земли Украины в заминированные поля. Наши защитники показали последствия нахождения врага в Запорожской области.

Соответствующее видео опубликовали в Сети телеграмм-каналы.

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Как сообщил глава правительства Денис Шмигаль на форуме, посвященном разминированию территории Украины, потенциально заминированными на сегодняшний день остаются 174 тыс. кв. км.

По его словам, на очистку заминированных территорий нужно будет потратить более 37 млрд. дол.

"Это огромная территория, разминирование которой может занять десятилетие, а, по данным некоторых экспертов, и сотни лет ", — сказал Шмигаль.

На опубликованных выше кадрах показана "работа" россиян в Запорожской области.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине необходимо большее количество инженерной техники для разминирования территории. Речь идет о специальных установках дистанционного разминирования – по типу американских M58 Mine Clearing Line Charge, о которых наше государство просит у западных партнеров.

С начала 2023 года специалисты осмотрели более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 47% общего количества территорий, которые определены как приоритетные.