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Украинские войска продолжают наступательные действия, несмотря на ухудшение погоды — ISW

22 ноября 2023 07:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинские войска продолжают наступательные действия, несмотря на ухудшение погоды — ISW
Украинские военные на бронетехнике. Фото: Ahram online
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские войска продолжают наступательные операции на востоке и юге Украины, несмотря на дождливую и снежную погоду. При этом у россиян вызывает панику присутствие украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Также советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань 20 ноября заявил, что из-за плохих погодных условий российские обстрелы правого берега Херсонской области уменьшились.

Необходимость укрепления украинских возможностей перед зимним периодом отметил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином 20 ноября.

20 и 21 ноября российские военные блогеры заявили, что как российские, так и украинские войска испытывают трудности с использованием беспилотников, в том числе для корректировки артиллерийского огня, при плохих погодных условиях на всем фронте.

Украинские войска на левом берегу Днепра

Министерство обороны России и российские чиновники пытаются унять истерику вокруг украинских операций на восточном левом берегу Херсонской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии Минобороны России 21 ноября, заявив, что российские войска препятствовали всем попыткам Украины провести успешные "десантные операции на Херсонском направлении".

Далее Шойгу заявил, что российские войска якобы наносят "колоссальные" потери ВСУ. Впрочем, по мнению аналитиков Института, заявление Шойгу является попыткой приуменьшить обеспокоенность некоторых российских военных блогеров по поводу неспособности России решительно отразить украинские атаки на восточном берегу Днепра.

Российские блогеры продолжают признавать украинское присутствие на левом берегу Херсонской области и жалуются, что российские войска не могут подавить украинские операции в этом районе.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты продолжают превращать плодородные земли Украины в заминированные поля. Наши защитники показали последствия нахождения врага в Запорожской области.

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