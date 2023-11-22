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Как местные жители встречают украинских бойцов на левом берегу Херсонской области — видео

22 ноября 2023 16:44
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Как местные жители встречают украинских бойцов на левом берегу Херсонской области — видео
Местный житель обнимает украинского военнослужащего. Скриншот
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Вооруженные силы Украины постепенно деоккупируют левый берег Херсонской области. В сети появилось видео о том, как местные жители реагируют на появление украинских военнослужащих.

Видео опубликовал в своем Тик-Ток пользователь Денис Святославович.

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На видео видно, что местные жители не сдерживают слезы счастья от встречи с украинскими военными. Они их обнимают и благодарят за освобождение от оккупантов.

Видео датируется 17 ноября 2023 года.

Вооруженные силы Украины пытаются возобновить контрнаступательные действия и форсируют реку Днепр. Наши военные пытаются перекинуть основной удар контрнаступления, остановившегося на Запорожье, на левый берег Днепра в Херсонской области.

Напомним, украинская армия постепенно закрепляется на левом берегу Днепра в Херсонской области, а Силы обороны удерживают позиции на левом берегу Херсонской области.

Мы также сообщали, что украинские войска продолжают наступательные операции на востоке и юге Украины, несмотря на дождливую и снеговую погоду. При этом у россиян вызывает панику присутствие украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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