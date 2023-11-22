В ВСУ рассказали о неудачном наступлении россиян на Авдеевку и потере 80% техники

Военные на танке. Фото: 22 ОМБР

В районе Авдеевки Донецкой области русские пошли в наступление, бросив вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не оказалось удачным, оккупанты потеряли почти 80% своей военной техники.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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Неудачное наступление россиян на Авдеевку

Вражеские войска сегодня, 22 ноября пытались продвинуться вперед в наступлении под Авдеевкой. Однако украинские военные уничтожили оккупантов, кроме того, они понесли значительные потери в технике.

"Сегодня враг пытался идти вперед. Несколько механизированных колонн с бронированной техникой бросил вперед. Где-то полтора десятка. Но потерял почти 80% техники, наши ребята их уничтожили", — отметил Штупун.

В результате неудачного российского наступления, остатки техники оккупантов вынуждены были отступить. Сейчас возле Авдеевки продолжаются ожесточенные бои.

Количество атак со стороны россиян за прошедшие сутки

"Захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Безуспешно они штурмовали восточнее Новобахмутовки, в районах Авдеевки, Северного и Первомайского. За прошлые сутки отбито 13 атак", — добавил спикер.

Штупун также сообщил, что из-за погодных условий — "листья упали, выпал снег и оккупантам негде прятаться, наши ребята видят и атакуют их. Часто они притворяются мертвым или прячутся под трупами погибших ранее".

На Авдеевском направлении российские оккупанты получают значительные потери. Они не меняют свою тактику и "наступают на те же грабли".

Напомним, в течение суток произошло 58 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли два ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.