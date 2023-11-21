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Військовий про бої під Авдіївкою — окупанти наступають на ті ж граблі

21 листопада 2023 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військовий про бої під Авдіївкою — окупанти наступають на ті ж граблі
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнають значних втрат. Вони не змінюють свою тактику та "наступають на ті ж самі граблі".

Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

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За словами військового, всі потуги російських окупантів "розбиваються" об стіну українського захисту. Він розповів, що малі групи піхоти заздалегідь викидують з транспорту, а перед цим вони ведуть артобстріл.

"Ця група знищується, після цього йде наступна група, її теж знищують. І таким чином це весь час проходить. Коли постійно ворог втрачає особовий склад, як можна знову на ці ж граблі наступати? А вони так діють", — розповів Цехоцький.

Нагадаємо, в Авдіївці Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських військ не залишилося жодної цілої будівлі. Росіяни цинічно знищують цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Також ми писали, що днями російським військовим вперше вдалося проникнути на танку в промислову зону Авдіївки. Проте українські військові атакували танк за допомогою безпілотника.

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