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Военный о боях под Авдеевкой — оккупанты наступают на те же грабли

21 ноября 2023 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военный о боях под Авдеевкой — оккупанты наступают на те же грабли
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Авдеевском направлении российские оккупанты терпят значительные потери. Они не меняют свою тактику и "наступают на те же грабли".

Об этом сообщил офицер 59-ой отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

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По словам военного, все потуги российских оккупантов "разбиваются" о стену украинской защиты. Он рассказал, что малые группы пехоты заранее выбрасываются из транспорта, а перед этим они ведут артобстрел.

"Эта группа уничтожается, после этого следует следующая группа, ее тоже уничтожают. И таким образом это все время проходит. Когда постоянно враг теряет личный состав, как можно снова на эти же грабли наступать? А они так действуют", — рассказал Цехоцкий.

Напомним, в Авдеевке Донецкой области, в результате обстрелов со стороны российских войск, не осталось ни одного целого здания. Россияне цинично уничтожают гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Также мы писали, что на днях российским военным впервые удалось проникнуть на танке в промышленную зону Авдеевки.  Однако украинские военные атаковали танк с помощью беспилотника.

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