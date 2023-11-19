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Тарнавський показав жахливі кадри зруйнованої Авдіївки

19 листопада 2023 17:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Тарнавський показав жахливі кадри зруйнованої Авдіївки
Зруйнована Авдіївка. Фото: Олександр Тарнавський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Авдіївці Донецької області, внаслідок обстрілів з боку російських військ, не залишилося жодної цілої будівлі. Росіяни цинічно знищують громадянську інфраструктуру та житлові будинки.

Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Фото зруйнованої Авдіївки

Тарнавський надав фотографії руйнувань, заподіяних російськими агресорами.

"Авдіївка. Російські терористи цинічно знищують цивільну інфраструктуру та житлові будинки", — сказав він.

Зруйнована Авдіївка
Зруйнована Авдіївка. Фото: Олександр Тарнавський
Зруйнована Авдіївка
Зруйнована Авдіївка. Фото: Олександр Тарнавський
Зруйнована Авдіївка
Зруйнована Авдіївка. Фото: Олександр Тарнавський

Ситуація на Авдіївському напрямі

На цей час, в районі Авдіївки, яке знаходиться під контролем угруповання "Таврія", російські війська намагаються оточити місто. Попри це, українські військові успішно утримують оборону, завдаючи супротивникові суттєвих втрат.

Нещодавно російська армія намагалася просунутися на схід від таких населених пунктів, як Керамік, Новобахмутівка, Степове та Авдіївка, проте їхня атака була безрезультатною.

Нагадаємо, що протягом останнього тижня найінтенсивніші наземні бої на фронті відбувалися на трьох ділянках, проте жодна зі сторін не досягла прогресу. Російські окупанти під Авдіївкою на Донеччині відзначають особливо важкі втрати.

Крім того, The Guardian писало, що втрати Росії у війні проти України становлять до 400 тисяч убитими та пораненими. У боях під Авдіївкою загарбники втрачають до тисячі солдатів на день.

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