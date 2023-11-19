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Тарнавский показал ужасающие кадры разрушенной Авдеевки

19 ноября 2023 17:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Тарнавский показал ужасающие кадры разрушенной Авдеевки
Разрушенная Авдеевка. Фото: Александр Тарнавский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Авдеевке Донецкой области, в результате обстрелов со стороны российских войск, не осталось ни одного целого здания. Россияне цинично уничтожают гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Фото разрушенной Авдеевки

Тарнавский предоставил фотографии разрушений, причиненных российскими агрессорами. 

"Авдеевка. Российские террористы цинично уничтожают гражданскую инфраструктуру и жилые дома", — сказал он.

Разрушенная Авдеевка
Разрушенная Авдеевка. Фото: Александр Тарнавский
Разрушенная Авдеевка
Разрушенная Авдеевка. Фото: Александр Тарнавский
Разрушенная Авдеевка
Разрушенная Авдеевка. Фото: Александр Тарнавский

Ситуация на Авдеевском направлении

На данный момент, в районе Авдеевки, которая находится под контролем группировки "Таврия", российские войска пытаются окружить город. Несмотря на это, украинские военные успешно удерживают оборону, нанося противнику существенные потери. 

Недавно, российская армия пыталась продвинуться на восток от таких населенных пунктов, как Керамик, Новобахмутовка, Степное и Авдеевка, однако их атака была безуспешной.

Напомним, что в течение последней недели наиболее интенсивные наземные бои на фронте происходили на трех участках, однако ни одна из сторон не достигла прогресса. Российские оккупанты под Авдеевкой Донецкой области отмечают особо тяжелые потери.

Кроме того, The Guardian писало, что потери России в войне против Украины составляют до 400 тысяч убитыми и ранеными. В боях под Авдеевкой захватчики теряют до тысячи солдат в день.

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