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Вооруженные силы призвали украинцев к информационной тишине

27 ноября 2023 20:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вооруженные силы призвали украинцев к информационной тишине
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вооруженные силы Украины призвали жителей Украины сохранять режим информационной тишины. Военные отметили, что именно воздержание в распространенной информации является гарантом их собственной жизни.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

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Украинцев призывали к тишине

"Друзья! Украинцы, медийщики, лидеры мнений. Вооруженные Силы Украины призывают вас не портить россиянам сюрпризы", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что прекрасно понимают, как трудно бывает удержаться, когда хочется сообщить интересные новости.

"Но сейчас не время для намеков, что, мол, где-то может случиться что-то интересное", — объяснили в Страткоме ВСУ.

Также в ВСУ напомнили, что именно информационная тишина поможет обеспечить успеваемость операций против врага.

"Чем неожиданнее для врага будут сюжетные повороты, тем лучше для всех нас. Поэтому просим помогать Вооруженным Силам и сохранять тишину. Спасибо", — подчеркнули в Вооруженных Силаях.

Ранее мы рассказывали, что Вооруженные силы Украины были ликвидированы российским военным корреспондентом, который снимал сюжеты об оккупации Киевской области. В момент получения смертельного ранения он находился на оккупированной территории Запорожской области.

Напомним, что в Авдеевке украинские бойцы продолжают сдерживать наступление врага. При этом жить в Авдеевке сегодня невозможно. Город уничтожен более чем на 50%.

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