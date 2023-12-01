Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Под Авдеевкой снайперы ликвидировали 12 окупантов — в ССО показали эффектное видео arrow

Под Авдеевкой снайперы ликвидировали 12 окупантов — в ССО показали эффектное видео

1 декабря 2023 09:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Под Авдеевкой снайперы ликвидировали 12 окупантов — в ССО показали эффектное видео
Ликвидация окупантов. Фото: скриншот с видео ССО
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Снайперы Сил Специальных Операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении. Нанесли ранения еще трем солдатам русской армии.

Об этом сообщили в ССО.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов снайперами ССО

В настоящее время бойцы ССО работают на самых сложных участках фронта. В частности, на Авдеевском направлении.

Снайперы ССО ликвидировали 12 солдат личного состава России под Авдеевкой. На видео видно, как украинские воины один за другим уничтожают русских врагов. Кроме того, еще трое оккупантов получили ранения. В ССО указали, что снайперские пары работали на дистанции от 920 до 1 170 метров.

"Еще трое оккупантов, пытавшихся подойти к позициям украинских военных, получили ранения", — указали в ССО.

Напомним, воины Сил специальных операций с помощью дрона уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 "Прорыв" россиян вблизи Авдеевки. Из-за таких "подарков" захватчики бросились бежать.

Добавим, украинские военные продолжают вести штурмовые действия и отбивать атаки врага по всем направлениям передовой. Продолжаются тяжелые бои вблизи коксохима и "промки" на Авдеевском направлении. В настоящее время там ВСУ наносят оккупантам огромные потери как в живой силе, так и в технике.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме