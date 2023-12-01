Под Авдеевкой снайперы ликвидировали 12 окупантов — в ССО показали эффектное видео

Ликвидация окупантов. Фото: скриншот с видео ССО

Снайперы Сил Специальных Операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении. Нанесли ранения еще трем солдатам русской армии.

Об этом сообщили в ССО.

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В настоящее время бойцы ССО работают на самых сложных участках фронта. В частности, на Авдеевском направлении.

Снайперы ССО ликвидировали 12 солдат личного состава России под Авдеевкой. На видео видно, как украинские воины один за другим уничтожают русских врагов. Кроме того, еще трое оккупантов получили ранения. В ССО указали, что снайперские пары работали на дистанции от 920 до 1 170 метров.

"Еще трое оккупантов, пытавшихся подойти к позициям украинских военных, получили ранения", — указали в ССО.

Напомним, воины Сил специальных операций с помощью дрона уничтожили ремонтную машину противника и повредили танк Т-90 "Прорыв" россиян вблизи Авдеевки. Из-за таких "подарков" захватчики бросились бежать.

Добавим, украинские военные продолжают вести штурмовые действия и отбивать атаки врага по всем направлениям передовой. Продолжаются тяжелые бои вблизи коксохима и "промки" на Авдеевском направлении. В настоящее время там ВСУ наносят оккупантам огромные потери как в живой силе, так и в технике.