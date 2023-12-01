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В ВСУ показали невероятные кадры уничтожения враждебных целей этой ночью

1 декабря 2023 10:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ВСУ показали невероятные кадры уничтожения враждебных целей этой ночью
Уничтожение вражеских воздушных целей. Фото: скриншот с видео Николая Олещука
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские оккупанты совершили атаку на Украину, используя 25 ударных беспилотников типа Shahed и две управляемые авиационные ракеты Х-59, ночью 1 декабря. Украинские воины зенитной бригады успешно уничтожили враждебные цели.

Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Боевая работа зенитчиков

Николай Олещук распространил в сети эффектное видео ликвидации вражеских ракет и беспилотников. Командующий отметил успешную боевую работу воинов 208-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг". На видео видно, как украинские военные этой ночью, одна за другой уничтожают вражеские воздушные цели.

Воздушные силы Украины указали на уничтожение 18 вражеских ударных БпЛА типа Shahed и одной управляемой авиационной ракеты Х-59 сегодня ночью. Кроме того, оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами с воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Напомним, Россия вывела в акваторию Черного моря вражеские корабли с крылатыми ракетами. По состоянию на утро 1 декабря в водах обнаружены девять военных судов противника, в том числе два корабля, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", способными совершить залп до восьми ракет.

ССО опубликовали видео, как украинские снайперы Сил Специальных Операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении. Нанесли ранения еще трем солдатам русской армии.

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