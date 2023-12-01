У ЗСУ показали неймовірні кадри знищення ворожих цілей цієї ночі

Знищення ворожих повітряних цілей. Фото: скриншот з відео Миколи Олещука

Російські окупанти здійснили атаку на Україну, використовуючи 25 ударних безпілотників типу Shahed та дві керовані авіаційний ракети Х-59, вночі 1 грудня. Українські воїни зенітної бригади успішно знищили ворожі цілі.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Микола Олещук поширив у мережі ефектне відео ліквідації ворожих ракет та безпілотників. Командувач відзначив успішну бойову роботу воїнів 208-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь". На відео видно, як українські військові цієї ночі одну за одною знищують ворожі повітряні цілі.

Повітряні сили України зазначають про знищення 18 ворожих ударних БпЛА типу Shahed та одну керовану авіаційну ракету Х-59 сьогодні вночі. Крім того, окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, Росія вивела в акваторію Чорного моря ворожі кораблі із крилатими ракетами. Станом на ранок 1 грудня у водах виявлено дев'ять військових судів противника, у тому числі два кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до восьми ракет.

Додамо, ССО опублікували відео, як українські снайпери Сил спеціальних операцій ЗС України ліквідували 12 окупантів на Авдіївському напрямку. Поранили ще трьох солдат російської армії.