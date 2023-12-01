Атака РФ на Україну — у ЗСУ назвали кількість збитих вночі БпЛА

Ракета у повітрі. Ілюстративне фото: google.com

Російські окупаційні війська здійснили атаку на Україну, використовуючи 18 ударних безпілотників типу Shahed та одну керовану авіаційну ракету Х-59, вночі 1 грудня. Атака здійснювалась з мису Чауда та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряні сили України зазначають про знищення 18 ворожих ударних БпЛА типу Shahed та одну керовану авіаційну ракету Х-59 сьогодні вночі, 1 грудня. Крім того, окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.

"Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131. Основний напрямок удару — південь та схід країни", — вказали у командуванні Повітряних сил.

Зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ЗСУ теж було залучено до знищення ворожих повітряних цілей.

Кількість знищених ворожих повітряних цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

ППО працювало у декількох областях України, зокрема, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській.

Нагадаємо, в останні 24 години на фронті сталося 82 бойові зіткнення. Ворожі сили здійснили одну ракетну та 71 повітряну атаку, а також здійснили 80 артилерійських обстрілів із систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільних населених пунктах.

Додамо, очільник МВС Ігор Клименко заявив, що упродовж 11 місяців 2023 року Росія 59 тисяч разів обстрілювала Україну. Відомо також, скільки українців постраждало та загинуло.