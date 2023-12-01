Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Атака РФ на Україну — у ЗСУ назвали кількість збитих вночі БпЛА arrow

Атака РФ на Україну — у ЗСУ назвали кількість збитих вночі БпЛА

1 грудня 2023 08:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Атака РФ на Україну — у ЗСУ назвали кількість збитих вночі БпЛА
Ракета у повітрі. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські окупаційні війська здійснили атаку на Україну, використовуючи 18 ударних безпілотників типу Shahed та одну керовану авіаційну ракету Х-59, вночі 1 грудня. Атака здійснювалась з мису Чауда та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Чергова атака Росії на Україну 1 грудня

Повітряні сили України зазначають про знищення 18 ворожих ударних БпЛА типу Shahed та одну керовану авіаційну ракету Х-59 сьогодні вночі, 1 грудня. Крім того, окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.

"Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА  Shahed-136/131. Основний напрямок удару — південь та схід країни", — вказали у командуванні Повітряних сил.

Зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ЗСУ теж було залучено до знищення ворожих повітряних цілей. 

Графіка знищених ворожих повітряних цілей
Кількість знищених ворожих повітряних цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

ППО працювало у декількох областях України, зокрема, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській.

Нагадаємо, в останні 24 години на фронті сталося 82 бойові зіткнення. Ворожі сили здійснили одну ракетну та 71 повітряну атаку, а також здійснили 80 артилерійських обстрілів із систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільних населених пунктах.

Додамо, очільник МВС Ігор Клименко заявив, що упродовж 11 місяців 2023 року Росія 59 тисяч разів обстрілювала Україну. Відомо також, скільки українців постраждало та загинуло.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі