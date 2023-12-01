Атака РФ на Украину — в ВСУ назвали количество сбитых ночью БпЛА

Ракета в воздухе. Иллюстративное фото: google.com

Российские оккупационные войска совершили атаку на Украину, используя 18 ударных беспилотников типа Shahed и одну управляемую авиационную ракету Х-59, ночью 1 декабря. Атака осуществлялась с мыса Чауда и Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушные силы Украины указывают на уничтожение 18 вражеских ударных БпЛА типа Shahed и одной управляемой авиационной ракеты Х-59 сегодня ночью, 1 декабря. Кроме того, оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами с воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

"Всего враг применил две КАР Х-59 и 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Основное направление удара — юг и восток страны", — отметили в командовании Воздушных сил.

Зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы ВСУ тоже были вовлечены в уничтожение вражеских воздушных целей.

Число уничтоженных враждебных воздушных целей. Фото: Воздушные Силы ВСУ

ПВО работало в нескольких областях Украины, в частности, в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской.

Напомним, в последние 24 часа на фронте произошло 82 боевых столкновения. Вражеские силы совершили одну ракетную и 71 воздушную атаку, а также произвели 80 артиллерийских обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским населенным пунктам.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в течение 11 месяцев 2023 года Россия 59 тысяч раз обстреливала Украину. Известно также, сколько украинцев пострадало и погибло.