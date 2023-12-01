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Скільки українців загинуло від обстрілів РФ цьогоріч — Клименко назвав цифри

1 грудня 2023 05:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки українців загинуло від обстрілів РФ цьогоріч — Клименко назвав цифри
Очільник МВС Ігор Клименко. Фото: МВС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що упродовж 11 місяців 2023 року Росія 59 тисяч разів обстрілювала Україну. Відомо також, скільки українців постраждало та загинуло.

Про це Ігор Клименко розповів під час зустрічі з послами країн "Групи семи".

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"За 11 місяців цього року росіяни 59 тисяч разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. Унаслідок цього 11 тисяч громадян постраждали, 2 тисячі — загинули. Найбільше обстрілів у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях", — зазначив Клименко.

Він наголосив на важливості надання зброї для України, щоб захистити себе та вибити ворога з нашої території.

"Наприклад, щоб зупинити обстріли Херсона — ми не маємо озброєння. Ми не можемо дістати противника на лівому березі Дніпра", — пояснив Клименко.

Нагадаємо, що 30 листопада російські окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинув, чоловік також є поранені.

Також ми писали, що Клименко також розповів, скільки людей в Україні загинуло та постраждало через негоду. Серед них також є діти.

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