Сколько украинцев погибли от обстрелов РФ в этом году — Клименко назвал цифры

Глава МВД Игорь Клименко. Фото: МВД

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в течение 11 месяцев 2023 года Россия 59 тысяч раз обстреливала Украину. Известно также, сколько украинцев пострадало и погибло.

Об этом Игорь Клименко рассказал во время встречи с послами стран "Группы семи".

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"За 11 месяцев этого года россияне 59 тысяч раз обстреляли населенные пункты в 24 регионах Украины. В результате 11 тысяч граждан пострадали, 2 тысячи — погибли. Больше всего обстрелов в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях", — отметил Клименко.

Он подчеркнул важность предоставления оружия для Украины, чтобы защитить себя и выбить врага с нашей территории.

"Например, чтобы остановить обстрелы Херсона — у нас нет вооружения. Мы не можем достать противника на левом берегу Днепра", — пояснил Клименко.

Напомним, что 30 ноября российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибший, также есть раненые.

Также мы писали, что Клименко рассказал, сколько людей в Украине погибло и пострадало из-за непогоды. Среди них также есть дети.