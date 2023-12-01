Атака на Україну ударними БпЛа та знищення військових баз окупантів — зведення Генштабу

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Росія з чергового разу атакувала Україну ударними безпілотниками. Втім, ЗСУ не перестають боротися з ворогом і блискуче знищили військові склади та техніку окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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В останні 24 години сталося 82 бойові зіткнення. Ворожі сили здійснили одну ракетну та 71 повітряну атаку, а також провели 80 артилерійських обстрілів із систем залпового вогню за позиціями ЗСУ та цивільними населеними пунктами.

Протягом дня окупаційні війська здійснили серію авіаударів, використавши 19 безпілотників типу Shahed-136/131, з яких 15 було збито. Цього ж дня ворог атакував Україну двома керованими ракетами Х-59 та 12 безпілотниками Shahed-136/131. Втім, українська система ППО знищила одну ракету Х-59 та вісім ударних безпілотників.

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом останньої доби авіаційні підрозділи Сил оборони здійснили десять ударів по місцях розміщення ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, а також один удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Ракетні війська успішно атакували шість позицій, де противник зосередив свої сили та обладнання, вразили шість зенітних ракетних комплексів, знищили два склади боєприпасів, одну станцію радіолокації та дві станції радіоелектронної боротьби ворога.

Найгарячіші точки на фронті

У Генштабі повідомив, що на Куп'янському напрямку ворог, підтримуваний авіацією, розпочав штурмові операції біля Синьківки, на північний схід від Петропавлівки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині, де оборонні сили відбили сім атак.

На Лиманському напрямку ЗСУ успішно відобразили шість наступів ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснював штурмові дії в районі Богданівки, Андріївки та Кліщіївки на Донеччині, де українські захисники відбили 24 атаки.

На Авдіївському напрямку ворог, який підтримує авіація, продовжує спроби оточити Авдіївку. Водночас на Мелітопольському напрямі українські сили завдають шкоди живій силі та техніці окупаційних військ, виснажуючи супротивника вздовж усього фронту.

Зведення Генштабу ЗСУ за 1 грудня. Фото: скриншот

Зведення Генштабу ЗСУ за 1 грудня. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 1 грудня

Станом на 1 грудня 2023 року орієнтовно втрати окупантів такі:

особового складу — близько 330040 (+1280) осіб;

танків — 5564 (+13) одиниць;

бойових броньованих машин — 10372 (+32) одиниць;

артилерійських систем — 7931 (+22) одиниця;

РСЗВ — 912 (+2) одиниць;

засоби ППО — 602 (+2) одиниці;

літаків — 323 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5976 (+22);

крилаті ракети — 1567 (+0);

кораблі/катери — 22 (+0) одиниці;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10399 (+38) одиниць;

спеціальна техніка — 1137 (+13).

Втрати окупантів на 1 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що глава МВС Ігор Клименко заявив, що протягом 11 місяців 2023 року Росія 59 тисяч разів обстрілювала Україну. Відомо також, скільки українців постраждало та загинуло.